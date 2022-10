Caldarroste, ma anche il tonno: al Farmer's market tornano le iniziative del mese

CROTONE - Le caldarroste ad inizio mese e il tonno a fine novembre. Nel mezzo tanta frutta e verdura di stagione, le conserve, i salumi ed i prodotti tipici del territorio. Sono le proposte dell’Associazione MagnAmore, Ente Gestore del Farmer’s Market di Crotone, che per il prossimo mese di Novembre ha previsto per il 6 novembre una iniziativa che avrà come protagoniste le caldarroste. Il 20 novembre, invece, si potranno assaggiare piatti realizzati con il Tonno e le melanzane. Le degustazioni inizieranno alle ore 10.

Le manifestazioni, a tema, sono state studiate nell’ambito del progetto “Un evento al mese” per salutare la stagione autunnale 2022, riproponendo vecchi mestieri (i raccoglitori di castagne ed i caldarrostai con la fornacella, ma, anche, i pescatori ed i contadini), vecchi profumi e vecchi sapori…. sensazioni dei tempi che furono. Antiche tradizioni che vengono ripresentate per rinsaldare il rapporto ed il legame con le radici e le usanze della propria terra.