Camera di commercio, debutta il 3 novembre l'ente scaturito dall'accorpamento di Catanzaro, Crotone e Vibo

Nascerà il prossimo 3 novembre la nuova Camera di Commercio nata dall'accorpamento degli enti camerali di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Un iter complesso durata svariati anni a conclusione del quale il commissario ad acta per l’accorpamento Bruno Calvetta ha rivolto un saluto ai commissari straordinari delle tre Camere di commercio territoriali, ai presidenti delle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali, ai consumatori delle tre province che fanno parte del nuovo ente.

La nuova Camera di commercio - specifica Calvetta in una nota - avrà sede legale a Catanzaro e sedi secondarie a Crotone e Vibo Valentia, il Registro delle Imprese del nuovo ente sarà retto da un unico Conservatore, sotto la vigilanza del Giudice del Registro Imprese del Tribunale di Catanzaro, l’erogazione dei servizi camerali non subiranno variazioni e continueranno ad essere regolarmente svolte nelle rispettive sedi di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; anche le procedure per la predisposizione di pratiche Registro delle imprese non subiranno alcuna modifica.

"Ritengo di fondamentale importanza - ha dichiarato Calvetta - la cooperazione e la partecipazione dimostrate dalle Associazioni nella gestione di una procedura avviata nel 2018 e che, per via delle note vicende, si è rivelata alquanto articolata. Per quanto innanzi espresso, e per l’apporto e il sostegno da sempre manifestato alle iniziative e azioni, specie di carattere promozionale, avviate dagli Enti camerali, nella doppia veste di Commissario ad acta e di Segretario Generale, manifesto, alle Associazioni, la mia sincera gratitudine. Nell’attuale contesto economico, la collaborazione, la coesione, la condivisione di intenti e il dialogo appaiono indispensabili per pianificare le attività future e per programmare insieme misure per il rilancio dell’economia, nel solco della continuità amministrativa, e per lavorare su una visione comune di sviluppo, affinché la nuova Camera di Commercio, frutto dell’accorpamento, continui ad essere un soggetto propositivo e attivo nella costruzione del territorio e nel sostegno allo sviluppo del tessuto economico locale. Rinnovando i ringraziamenti per la sempre cortese collaborazione, porgo i miei più distinti saluti”.