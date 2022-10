Via Pirandello, accende fuochi d'artificio nei pressi di un cassonetto, 21enne denunciato

CROTONE - I carabinieri di Crotone hanno denunciato un 21enne del luogo all'autorità giudiziaria con l'accusa di “accensioni ed esplosioni pericolose”. Il giovane è stato colto in flagranza mentre accendeva due scatole di fuochi d’artificio nei pressi di un cassonetto dei rifiuti a via Pirandello dirigendosi poi velocemente verso la propria autovettura per allontanarsi.

Dopo aver assistito alla scena, i militari lo hanno fermato e identificato non appena era entrato nel mezzo, effettuando nell’immediatezza un sopralluogo dal quale è emerso che i fuochi d'artificio erano di categoria F2, cioè a rischio potenziale e livello di rumorosità bassi, quindi di libera vendita ai maggiorenni, ma soggetti ad apposite prescrizioni e autorizzazioni per farli esplodere in luoghi pubblici.

I carabinieri erano in perlustrazione nell’ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati di vario genere, tra i quali quelli connessi con le accensioni pericolose di fuochi pirotecnici, soprattutto nelle aree residenziali densamente abitate e sulle pubbliche strade, senza le prescritte autorizzazioni. I residui dei fuochi sono stati sequestrati penalmente.