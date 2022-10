Petilia Policastro, il Consiglio dà cittadinanza onoraria a carabinieri che salvarono anziano

PETILIA POLICASTRO - Il Consiglio comunale nella seduta del 27 ottobre ha conferito all’unanimità la Cittadinanza Onoraria a due carabinieri in servizio presso la locale stazione per aver salvato la vita ad un uomo colto da un malore.

A ricevere la massima onorificenza cittadina sono stati il vicebrigadiere Tommaso Nereo ed il carabiniere Carmelo Germanà Bozza che nella serata del 3 giugno scorso, intorno alle ore 19:30, durante un giro di perlustrazione nella frazione Pagliarelle sentendo delle urla si sono subito diretti verso l'abitazione dalla quale provenivano trovando un uomo di 83 anni privo di coscienza ed in arresto cardiocircolatorio.

Mentre erano in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, i due militari dell'Arma che avevano seguito e superato il corso Blsd per l'utilizzo del defibrillatore e per l'effettuazione delle misure di soccorso e rianimazione, effettuavano le manovre di primo soccorso e dopo circa 40 massaggi cardiaci riuscivano a ripristinare il battito del cuore dell'anziano che veniva poi trasportato in Ospedale dall'ambulanza arrivata sul posto quando l'uomo era ormai fuori pericolo.

Il Consiglio Comunale di Petilia Policastro appositamente convocato, dopo aver effettuato un minuto di silenzio in memoria del comandante Provinciale dei Carabinieri di Crotone, colonnello Gabriele Mambor, ha conferito la Cittadinanza Onoraria ai due militari "per essersi prodigati nell'attività di soccorso, assistenza e solidarietà, segno di significativo sostegno e supporto per i cittadini e la collettività". La consegna del riconoscimento avverrà il prossimo 4 novembre in occasione della celebrazione della ricorrenza dei Caduti.

"Grazie al tempestivo e professionale intervento dei Militari dell’Arma Tommaso Nereo e Carmelo Germanà Bozza - ha detto il sindaco di Petilia Policastro, Simone Saporito - è stata salvata una vita umana. Elogio, riconoscenza e ammirazione sono i sentimenti che a nome dell’intera comunità esprimo con profonda determinazione nei confronti dell’Arma dei Carabinieri e dei due militari che sono riusciti, attraverso la pratica di manovre sanitarie fuori dal loro compito primario, a consentire che il paziente raggiungesse vivo il nosocomio più vicino. Senza il loro fattivo intervento l’anziano uomo non ce l’avrebbe fatta, non avrebbe potuto aspettare circa un’ora l’arrivo dell’ambulanza più vicina. Grazie ai Militari che hanno praticato egregiamente le misure di primo soccorso e grazie all’Arma dei Carabinieri che ha creduto ed investito nella loro formazione".