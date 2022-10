Gli artisti del circo 'Donna Orfei' regalano sorrisi ai bambini in pediatria

CROTONE - Palloncini colorati, parrucche, giochi e tanto divertimento. E' quello che venerdì 28 ottobre hanno portato gli artisti del Circo 'Donna Orfei' ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Crotone. Una iniziativa che rientra nell'ambito delle 'Giornate del sorriso' promosse dall'associazione 'Amici del circo' presieduta da Gianluca Marino che ha coinvolto i circensi presenti in città in queste settimane.

“Abbiamo accettato volentieri l'invito dell'associazione Amici del Circo- ha detto Fulvio Medini, direttore del 'Donna Orfei' -. Noi accogliamo sempre con gioia questo tipo di iniziative in tutta Italia e non ci tiriamo mai indietro soprattutto quando dobbiamo portare un sorriso a chi non può venire al circo. Quando ci sono iniziative benefiche siamo sempre in prima linea”.

Per i bambini è stata una mattinata diversa dal solito ed i clown e giocolieri del circo hanno saputo conquistare la fiducia anche di qualche bambino che pensava che la loro presenza fosse uno stratagemma per somministrare le medicine. Sia bambini che genitori hanno vissuto un momento di relax: "Dove non ci sono sorrisi li porta il circo – dice Gianluca Marino -. Abbiamo scelto con il direttore Medini e l'unicef di portare un po' di divertimento in queste corsie perché crediamo che in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo abbiamo il dovere di regalare sorrisi dove non ci sono e poi, facendo sorridere i bambini che sono in ospedale fa sorridere anche le mamme”.

Le 'Giornate del sorriso' sono state organizzate insieme all'Unicef. Nel reparto di pediatria era presente la presidente provinciale Giusy Regalino: “Lunicef – ha detto - è sempre disponibile quando si tratta di dare felicità ai bambini e attiare iniziative come queste. Io porto i saluti anche del nostro ambasciatore nazionale, Michele Affidato. Questo è un momento bello, noi dobbiamo regalare ai bambini momenti di serenità e non c'è migliore occasione di farlo quando c'è il circo”.

La dottoressa Stefania Zampogna, direttore del reparto di pediatria dell'ospedale ha sottolineato: “Abbiamo accolto questa iniziativa con entusiasmo perché la presenza dei clown e degli artisti porta avanti l'umanizzazione del reparto che è uno degli obiettivi prioritari che ci siamo posti. Dare un sorriso ai bambini a loro ed alle mamme è importante e la vicinanza ed il calore alle famiglie caratterizzano questo reparto”.