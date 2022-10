Presentato il calendario 2023 dell'Arma: è dedicato alla tutela dell'ambiente

E' dedicato all'ambiente il Calendario storico dei Carabinieri 2023, presentato il 28 ottobre in tutta Italia. L'iniziativa editoriale dell'Arma è stata al centro di una conferenza organizzata anche al Comando provinciale di Crotone durante la quale il tenente colonnello, Angelo Maria Pisciotta, ha voluto anche ricordare il colonnello Gabriele Mambor tragicamente scomparso il 22 ottobre scorso. "Questo è un giorno particolare dopo la tragica fatalità che ha portato via il comandante Mambor alla comunità, alla famiglia ed a noi. Certe persone sono insostituibili, Mambor è uomo integerrimo, militare inossidabile, carabiniere che getta il cuore oltre l'ostacolo e ufficiale illuminato. Faccio questa presentazione in nome e per conto suo: desideravo dedicargliela" ha detto il tenente colonnello Pisciotta che sarà il comandante provinciale in sede vacante fino alla nomina del nuovo ufficiale che guiderà l'Arma nel crotonese.

"L'attenzione ambiente - ha detto poi Pisciotta nel presentare il calendario - è importante per effetti che avrà nel futuro e calza a pennello con la nostra recente attività investigativa svolta ad ottobre sull'utilizzo del legno per le biomasse a Mesoraca".

Pisciotta ha spiegato le caratteristiche del calendario dei carabinieri per il 2023. Giunto all'80esima edizione, avrà una tiratura di 1,2 milioni di copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue (anche in sardo). Il progetto porta la firma dell'agenzia Armando Testa e racconta in 12 tavole artistiche l'azione dei Carabinieri a difesa dell’ambiente e del territorio del Paese. Le tavole sono accompagnate da 12 storie di impegno e tutela ambientale firmate dal giornalista e scrittore Mario Tozzi.

Per la prima volta sarà rappresentato con un completo ecosistema digitale che comprende un sito web dedicato www.calendario.carabinieri.it e un’opera d’arte Nft (il Non fungible token è il certificato di proprietà di un'opera digitale). L’Nft trasforma la copertina in un’opera hi-tech disponibile in 10 esemplari autenticati, che saranno poi venduti in coppia con una stampa speciale della copertina in edizione limitata. Il ricavato verrà devoluto alla struttura complessa di pediatria oncologica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano.

Le tavole del calendario raccontano, sfruttando simboli dei carabinieri (come le feluche, la divisa, i gradi) i compiti di tutela ambientale sanciti anche dalla Costituzione e di come l'Arma li fa rispettare. Ci sono quindi, in copertina, le feluche che diventano alberi, la bandoliera che ferma l'inquinamento ambientale, i gradi che diventano spighe, oppure gli ornamenti dell'alta uniforme che si trasformano in coralli in fondo al mare. La Tutela del made in Italy è rappresentata da una forchetta che arrotola una dragona (ornamento per le sciabole) a mo' di spaghetto. C'è anche una tavola dedicata all'adozione degli animali. Il calendario, in seconda di copertina, esprime la dedica a Salvo D'acquisto con una grafica rappresentata dalla mostrina del comandante di stazione che diventa un ponte per superare le difficoltà.

Presentato anche il calendario da tavolo che è dedicato ai borghi italiani più caratteristici. Per la Calabria c'è Tropea.

Oltre al Calendario è stata pubblicata anche l'Agenda che, affidandosi a scrittori 'in house' - punta a mettere in risalto la bellezza delle stagioni, come dono della Natura, presentando quattro marescialli diversissimi fra loro, che rievocano “I Racconti del maresciallo” di Mario Soldati e trasformano l’Agenda dell’Arma 2023 in una sorta di “diario del maresciallo”.