Elezioni a Cutro, presentate le liste: tre candidati a sindaco

CUTRO - Sono tre i candidati a sindaco che si affronteranno alle elezioni comunali del 27 novembre prossimo per eleggere il nuovo Consiglio comunale dopo quasi due anni di commissariamento causato dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Alle 12 di sabato sono state tre le liste presentate.

La prima, presentata venerdì sera, è la lista Gente per Cutro' che ha come candidato a sindaco Antonio Ceraso, ex comandante della polizia locale, che si propone alla guida di una compagine civica.

La lista Insieme risolleviamo Cutro ha come candidato Antonio Della Rovere candidato ufficiale del Pd con la benedizione anche del segretario provinciale Leo Barberio. Un nome che è uscito da una consultazione della base del Pd e che ha trovato l'alleanza con il Movimento 5 Stelle ed i gruppi ci si rifanno ad Antonio Lorenzano, Giuseppe Oliverio e Rino Rossi.

Non c'è però quell'unità nella sinistra che si auspicava anche perché, a sorpresa ma non troppo, è spuntato fuori il terzo candidato. Quando tutti si aspettavano Rino Le Rose, invece, è arrivata la candidatura dell'ex sindaco ed ex assessore regionale Francesco Sulla. Anche lui componente storico del Pd che, evidentemente, in rottura con la segreteria provinciale. Ciccio Sulla guiderà la lista "Cutro il nostro partito" che si rifà alla recente esperienza delle Consulte ed aperto a tutte le forze politiche: vi hanno aderito esponenti del Pd, di Forza Italia e rappresentanti di movimenti.

Ha deciso un passo indietro Rino Le Rose che con la lista pronta ha ritirato la sua candidatura. Secondo quanto scrive lo stesso Le Rose sul su profilo facebook la decisione è stata presa perché "il paese non può continuare a vivere un periodo di disgregamento sociale e politico, portare ancora una volta le famiglie a frammentarsi sarebbe stato ulteriormente deleterio per la comunità".