L'Italia delle produzioni Dop e Igp, domenica su Rai 3 il finocchio di Isola Capo Rizzuto

“La Dop nel piatto” è il titolo della nuova rubrica di RegionEuropa, il settimanale europeo della Tgr curato da Dario Carella, in onda su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay. Un viaggio a cura di Antonio Silvestri alla scoperta delle produzioni Dop e Igp italiane, con una particolare attenzione a possibili utilizzi in cucina e al loro valore nutrizionale.

Si parte, domenica 30 ottobre alle ore 11.25, dall’ultimo prodotto riconosciuto dall’Unione europea, il finocchio di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, sul quale la chef Franca Daffina elaborerà una semplice ricetta che sarà poi analizzata con alcuni utili consigli dalla professoressa Stefania Ruggeri, nutrizionista del Crea.