Ponte dello stretto, Salvini invita Schifani e Occhiuto per discuterne. Biondo (Uil): pensi alla statale 106

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Matteo Salvini, ha contattato i governatori Roberto Occhiuto e Renato Schifani per organizzare un incontro al dicastero di Porta Pia allo scopo di fare il punto della situazione con particolare riferimento al progetto del ponte sullo Stretto tra Calabria e Sicilia. Lo rende noto l'Adnkronos citando fonti vicine a Salvini.

Critico il segretario di Uil Calabria, Santo Biondo: "Per il ponte c’è tempo. L’autonomista Salvini, se nelle sue visite in Calabria ha prestato attenzione vera ai reali problemi del territorio, dovrebbe conoscere bene quali sono le urgenze della regione. Da neo ministro dei Trasporti parli di Strada statale 106, riprenda in mano il progetto dell’Anas e porti a compimento una delle opere strategiche per la ripartenza del territorio e di 'vertenza Calabria'".