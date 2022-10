Crotone al gran completo contro il Picerno. Lerda: "Pronti per questa nuova sfida"

Tutti abili e arruolabili. Il Crotone che domenica pomeriggio sfiderà il Picerno arriva da due affermazioni consecutive condite da sette reti che denotano una ritrovata efficacia offensiva potrà contare su tutti gli effettivi, ad eccezione dei soliti noti Carraro, Spaltro e Schirò. Franco Lerda manifesta fiducia e ottimismo per l'impegno dello Scida ma tiene alta la guardia: : "Il Picerno è una squadra insidiosa, dovremo avere massima attenzione ma la squadra sta bene ed è pronta per questa tappa" . Le scelte a disposizione abbondano, e adesso l'allenatore può contare anche su una condizione uniforme del gruppo: "Si, adesso sono tutti sullo stesso livello, i ragazzi hanno lavorato al massimo e sono tutti disponibili e pronti mostrando grande disponibilità e dedizione".

Contro il Picerno sarà la prima volta in assoluto, e il Crotone punta sul fattore Scida per proseguire la striscia vincente. Formazione verso la conferma dei 'titolarissimi', ma con un abbondante ventaglio di soluzioni. Che potranno tornare ultimi anche in corso d'opera.