I giocatori del Crotone indossano una maglia speciale di affetto e sostegno per Davide

La scritta 'Forza Davide' e un cuore inciso nella maglietta bianca che i giocatori del Crotone hanno indossato prima del via della partita contro il 'Picerno'. Un messaggio da parte di club e squadra per mostrare affetto e vicinanza al ragazzo bolognese di origini crotonesi brutalmente colpito questa estate mentre si trovava in vacanza a Crotone e ancora in gravi condizioni all'ospedale di Bologna. Il giovane, lo ricordiamo, vene aggredito perché scambiato per un'altra persona e l'aggressore fu presto individuato grazie alle telecamere presenti in zona.

Uno scrosciante applauso dei tifosi presenti allo stadio ha accompagnato un momento toccante e sentito.