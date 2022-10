Scuole, fondi per il progetto di efficientamento e messa in sicurezza della Codignola

Il Comune di Crotone ha ottenuto un finanziamento di 267 mila euro per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza della scuola 'Ernesto Codignola' di via XXV Aprile. Le risorse economiche, ottenute a seguito dell'adesione al bando in materia del ministero dell'Interno, serviranno a coprire le spese della progettazione esecutiva.

La scelta di destinare il finanziamento "ad uno degli istituti storici della città è arrivata dopo una serie di sopralluoghi dei tecnici comunali ed incontri con una delegazione dell’Istituto" spiega l'assessore ai lavori pubblici Rossella Parise. "Questo finanziamento è fondamentale per realizzare gli interventi per i quali è previsto un impegno finanziario di 4.000.000 di euro".