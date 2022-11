Mercoledì il Crotone in Coppa Italia col Monopoli: robusto turnover pensando al Catanzaro

Mercoledì si torna in campo, perchè c’è da assolvere l’impegno di Coppa Italia che vede il Crotone opposto al Monopoli (allo Scida con inizio alle 14,30) dopo il passaggio del turno ottenuto lo scorso 4 ottobre a spese del Messina dopo la lotteria dei calci di rigore. La formazione di Lerda ha ottenuto il pass per il proseguimento nella manifestazione, e il traguardo impone un supplemento infrasettimanale, che peraltro affronteranno anche i cugini del Catanzaro, in campo anche loro mercoledì 2 novembre per il secondo turno di Coppa: al Ceravolo si giocherà alle 19,30 contro il Potenza.

Utilità e un filo di 'fastidio', una miscela comprensibile visto che da una parte testa e gambe sono proiettate al campionato, soprattutto con un derby all’orizzonte che prosciuga energie fisiche e mentali. Ma c’è anche l’esigenza di bilanciare le condizioni di un organico che Lerda vuole portare sullo stesso livello fisico e atletico. E sarà questo motivo di una robusta rotazione che vedrà in campo tutti coloro i quali hanno fin qui trovato meno spazio. Come del resto accaduto nel primo turno contro il Messina e come evidentemente sarà replicato mercoledì. Un’occasione nuovamente ghiotta per i vari Tumminello, Bernardotto, Pannitteri, Panico, Vitale, Rojas, Crialese, Papini, Giannotti e Dini. Possibile la presenza di Cuomo, squalificato per il derby e dunque operativo per la Coppa, con Bove che invece dovrebbe essere preservato proprio per la sfida col Catanzaro.

La volontà di passare il turno è univoca, ma al contempo il coach ha l’esigenza di dosare il bilancino proprio in ottica campionato. Il faccia a faccia contro il Catanzaro di domenica prossima diventa il primo importante crocevia del torneo, e il Crotone vuole arrivarci tirato a lucido.