'Una lanterna per non dimenticare' a ricordo delle vittime di tumore

In occasione della giornata di Commemorazione dei defunti l'associazione Crotone ci mette la faccia ha promosso l'evento 'Una lanterna per non dimenticare'. I membri dell'associazione, insieme alla loro presidente Tina De Raffele, sono da anni in prima linea per la difesa del malato ed accanto alle famiglie che soffrono la perdita dei loro cari soprattutto a causa dei tumori.

Le lanterne saranno biodegradabili e biologiche, distribuite dal gruppo Crotone ci mette la faccia e voleranno in cielo insieme ai pensieri e le preghiere dei presenti.

L'appuntamento è per il 2 novembre, alle ore 18:30 presso il piazzale antistante il cimitero cittadino.