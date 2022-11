Caporalato, il 4 e 5 novembre giornate di studio a Crotone

Due giornate di sensibilizzazione e di studio sul tema del caporalato e dello sfruttamento lavorativo si svolgeranno a Crotone su iniziativa della cooperativa Agorà Kroton, insieme ai partner dei progetti “Diagrammi di Legalità al Centro Sud” e “Luoghi in Comune”.

Venerdì 4 novembre presso Teatro Controtempo in via Ducarne a Crotone (centro storico) alle ore 18.00 la presentazione dei libri di Marco Omizzolo, sociologo, presidente della cooperativa in Migrazione e di Tempi Moderni. L'autore dialoga con Filippo Sestito direttore del Centro Studi del Csv Calabria Centro. Modera: Vincenzo Montalcini direttore responsabile CrotoneNews.

Alle ore 19.30 Rappresentazione teatrale – promossa dal progetto Luoghi in Comune “Il Monsone – Una Storia di caporalato” – di e con Beppe Casales Ispirato al libro Sotto Padrone di Marco Omizzolo

Sabato 5 novembre dalle ore 9 alle ore 13.00, presso la Sala Borsellino della Provincia di Crotone, promosso dal progetto Diagrammi di Legalità al Centro Sud, si terrà il seminario: “Il Caporalato. Storie per comprenderlo e strategie per affrontarlo”. Introducono: Gregorio Mungari Cotruzzolà (consigliere Consorzio Nova, Presidente cooperativa Agorà Kroton), Anna Maria Corrado (cabina di regia nazionale Consorzio Nova), Hassan Abdul Fatah (coordinatore ATS Calabria Consorzio Nova).

Gli interventi programmati sono di Annarita Carnuccio (direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone), Caterina Vaiti (segretaria Regionale Cgil Calabria, Coordinatrice regionale progetto Diagrammi di Legalità al Centro Sud), Filly Pollinzi (assessore alle Politiche Sociali del Comune di Crotone). Conclude Marco Omizzolo; coordina: Fabio Riganello (Coop. Agorà Kroton)