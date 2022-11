Catanzaro-Crotone, la prevendita del settore ospiti al via in ritardo tra rabbia e malcontento

Partirà soltanto giovedì pomeriggio la prevendita dei biglietti (12 euro più il diritto di prelazione) per il settore ospiti in vista del derby Catanzaro.Crotone. Un ritardo che ha generato malcontento nella tifoseria rossoblù, in attesa del via libera da diversi giorni ma sempre rimandati. Del resto la mobilitazione è già in atto, con dieci pullman completato e tanti auto al seguito che fanno salire le previsioni a circa 700-800 presenze.

Mancano però i biglietti, e la complicazione ulteriore è dettata dal fatto che non sarà attiva la vendita online, per 'problemi tecnici' come specificato dal Catanzaro calcio. E dunque occorrerà presentarsi al punto vendita autorizzato, che a Crotone è soltanto il Bar Nettuno, unico rientrante nel circuito Go2. Una difficoltà enorme visto che il locale dovrà gestire in poche ore un flusso di almeno 600 persone che dovranno sottoscrivere il biglietto. Un bel problema, che potrebbe anche rischiare di lasciare appiedati numerosi tifosi, con la conseguenza di ritrovarsi senza tagliando per il derby in tempo utile. L'auspicio è che fili tutto liscio e che per tutti ci sia tempo e spazio per acquistare il biglietto e mettersi in viaggio verso Catanzaro.