Attacco hacker ai profili facebook di Tansi e Tesoro Calabria: "Ci hanno messo il bavaglio"

Da oltre un mese la pagina facebook ufficiale 'Carlo Tansi, la voce scomoda

della Calabria' e il profilo facebook 'Carlo Tansi Tesoro Calabria' sono

sotto attacco hacker. Lo rende noto lo stesso Tansi, fondatore e presidente del movimento civico Tesoro Calabria che a Crotone appoggia il sindaco Enzo Voce.

"La nostra pagina che conta circa 40.000 follower è stata violata attraverso un furto d’identità e un successivo tentativo di condivisione di contenuti inappropriati", scrive Tansi in una nota. "Qualcuno che, per il momento, rimane avvolto nell’ombra, ha fatto in modo che il nostro profilo social dapprima venisse bloccato e poi, come è normale per le regole di Facebook, subisse tutte quelle pesanti restrizioni che limitano in modo drastico le interazioni".

"Il numero delle interazioni è crollato da una media di 15.000/20.000 a post a poco più di mille, così come i like e le visualizzazioni dei video. Per gli stessi motivi - prosegue Tansi - il profilo Facebook 'Carlo Tansi Tesoro Calabria' è stato definitivamente bloccato e chiuso da Facebook; di questo ci scusiamo con tutti gli amici Fb del profilo che hanno perso un importante punto di riferimento".

Il fondatore di Tesoro Calabria non ha dubbi e punta il dito: "Qualcuno, da qualche stanza dei bottoni dei poteri perversi calabresi, ha deciso che dovevamo tacere. Nell’epoca della diffusione della comunicazione internet, riuscire a impedire la nostra informazione libera rappresenta per noi un vero e proprio omicidio digitale, che ci ha ridotti in silenzio e annullati".

"Di certo non staremo a guardare - annuncia - e abbiamo già provveduto a denunciare queste gravi violazioni all’autorità giudiziaria, che tempestivamente ha

avviato le attività investigative. Allo stesso tempo ci siamo affidati a

tecnici informatici esperti che cercheranno di risolvere tutte le problematiche relative alle limitazioni che ci sono state imposte".