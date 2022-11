Domenica 7 novembre via Carducci chiusa al traffico per lavori alla rete fognaria

Il Comune di Crotone ha disposto la chiusura di via Carducci al traffico per lavori alla condotta fognaria. Il divieto alla circolazione degli autoveicoli e l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta sarà in vigore dalle 7 alle 16 di domenica 7 novembre ed interesserà il pezzo di via Carducci compreso tra via Mario Nicoletta e III Traversa di via Acquabona. I lavori consistono nella realizzazione di un nuovo tratto fognario da collegare alla stazione di sollevamento dei reflui della zona.