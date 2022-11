Festa del donatore, consegna benemerenze ed intitolazione sede Avis a don Pino Covelli

Domenica 6 novembre la sezione Avis di Crotone celebra la Festa del donatore con la consegna delle benemerenze a coloro che hanno raggiunto un determinato numero di donazioni. Nell'occasione la sede dell'associazione in via I Maggio 39 sarà intitolata a monsignor Giuseppe Covelli, "… colui che ha presieduto per trent'anni la nostra sezione e che ci ha sempre seguiti" scrive la consigliera Avis Vincenzina Fazio. "Ci aspettava sempre a braccia aperte e non faceva che invitarci ad andare avanti superando ogni difficoltà".

La cerimonia d'intitolazione a don Pino avrà luogo alle nove. Seguirà alle dieci la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Rita officiata dall’arcivescovo di Crotone-Santa Severina, monsignor Angelo Panzetta. La festa del donatore si concluderà a partire dalle undici con la consegna delle benemerenze nella sala 'Giuseppe Agostino', sul retro della parrocchia di Santa Rita.