Elezioni Cutro, lista di Sulla ricorre al Consiglio di Stato contro decisione tar

CUTRO - La lista “Cutro il nostro Partito” con candidato a sindaco Francesco Sulla ricorrerà in appello al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR Calabria che ha confermato la ricusazione della lista per ragioni legate all’orario di presentazione della stessa, pur risultando attestato l’arrivo dei delegati prima della scadenza del termine e con documentazione completa.

"Siamo fiduciosi del fatto che il Consiglio di Stato possa meglio valutare le argomentazioni a sostegno del ricorso. - si legge in una nota resa nota dalla lista 'Cutro il nostro partito' -. Costituirebbe un fatto gravissimo che un approccio estremamente burocratico condizionasse la partecipazione democratica dei cittadini nella scelta dei propri amministratori, in una situazione così difficile per la cittadina".