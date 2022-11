Kickboxing, il crotonese Fabrizio Ruggiero campione d'Europa Waka Pro

Un sogno che si avvera, l'Europa ai suoi piedi. Una notte meravigliosa per il boxer crotonese Fabrizio Ruggiero, diventato campione d’Europa di Kickboxing nella cornice della Mgm Island di Milano. Il fuoriclasse pitagorico, 24 anni, del team Multi Fight Petrosyan, ha ottenuto il titolo continentale Wako Pro superando ai ai punti il fortissimo slovacco Lucas Mandinek nella – 60 KG. Tanta attesa a Crotone e in tutta la Calabria. Poi il trionfo ai punti sul ring di Milano .

Un successo straordinario che conferma la grande ascesa dell'atleta crotonese che negli anni ha scalato le gerarchie nazionali, fino ad arrampicarsi sulla cima d'Europa. Un orgoglio per un figlio di questa città, cresciuto nella New Kroton Fighters di Sergio Chiodo, che ha raccolto un altro importante riconoscimento.

"Un crotonese Campione d'Europa - sono le parole dell'assessore allo sport Luca Bossin - Dopo il titolo italiano, Fabrizio Ruggiero sale sul gradino più alto d'Europa conquistando il titolo europeo di Kickboxing, battendo, tra l'altro un avversario fortissimo. Un orgoglio per la città e per tutta la Calabria. Un risultato prestigioso e meritato per questo ragazzo che al talento sportivo abbina qualità tecniche e rispetto dell'avversario. I più sinceri complimenti e la riconoscenza per la grande affermazione anche da parte del sindaco e di tutta la comunità cittadina".