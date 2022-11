Corso di autodifesa per imparare le tecniche del Krav Maga

CROTONE - Nell’ambito del progetto “Ioleggoperchè’” si è tenuto domenica 6 novembre presso i locali della Fondazione ONLUS “Santa Critelli” il corso antiaggressione Formula Fast a cura della Krav Maga Kroton Academy. L'iniziativa si è svolta a inizio novembre che storicamente il mese dedicato a combattere la violenza alle donne e ha visto la partecipazione anche delle consociate alla Fidapa sezione di Crotone. A tenere le lezioni Krav Maga Kroton Academy, unica realtà accreditata all’insegnamento di queste tecniche di difesa personale nella regione Calabria, affiliata IKMI-International Krav Maga Institute.

Il corso è stato tenuto dall’esperto di difesa personale di fama Internazionale Massimo Panerai, a Crotone per una serie di incontri per contrastare il bullismo nelle scuole. La didattica si è presentata nella innovativa Formula Fast: ovvero nozioni basiche e altamente fruibili destinate ad un pubblico eterogeneo e che non richiedono un pregresso percorso di conoscenza della disciplina o uno specifico standard atletico. La giornata di dà il via alla ripresa degli allenamenti tenuti dalla Krav Maga Kroton Academy e aperti a tutti coloro che volessero approcciarsi alla disciplina della difesa personale KravMaga.