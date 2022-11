Fc Crotone, vicinanza a ispettore ferito e condanna per sassaiola contro nostri tifosi

Il Football Club Crotone, con una nota ufficiale, a seguito dei fatti violenti avvenuti alla fine della gara a Catanzaro, ha espresso "la propria vicinanza all’ispettore della Digos, con il quale da sempre vige un rapporto di fruttuosa collaborazione, rimasto ferito da una persona che in seguito si è rivelata non appartenente ai gruppi organizzati del tifo crotonese".

La società, prosegue la nota, "condanna fermamente ogni episodio di violenza e in particolare quanto accaduto lungo la via del ritorno ai tanti tifosi rossoblù presenti in trasferta, in molti casi con le loro famiglie, auspicando una forte presa di posizione da parte degli enti competenti".

"Episodi come questi - conclude l'Fc Crotone - non possono restare impuniti e non devono ripetersi più: chi segue la propria squadra del cuore deve essere libero di farlo in assoluta sicurezza e in un clima di festosa sportività, cosa che ieri purtroppo non è stata possibile".