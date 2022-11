Coppa Italia, il Crotone in campo a Foggia mercoledì 16 novembre alle 20,30: in palio i quarti di finale

E' in programma per le 20,30 di mercoledì 16 novembre l'Ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà di fronte Foggia e Crotone. La sfida si disputerà allo stadio 'Zaccheria' del capoluogo pugliese, e mette in palio un biglietto per i quarti di finale della Competizione. Il Crotone ci è arrivato dopo aver superato il Messina (dopo i calci di rigore) e il Monopoli, battuto lo scorso mercoledì allo Scida dopo i tempi supplementari. Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta.

Questo il programma completo:

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

Gara O2 SANGIULIANO - JUVENTUS NEXT GEN ORE 19,30

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022

Gara O1 ALESSANDRIA - RENATE Ore 14.30

Gara O3 PADOVA - GUBBIO Ore 14.30

Gara O4 RIMINI - L.R. VICENZA Ore 18.00

Gara O5 VITERBESE - PONTEDERA Ore 15.00

Gara O7 FOGGIA - CROTONE Ore 20.30

Gara O8 CATANZARO - AVELLINO Ore 17.30

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022

Gara O6 VIRTUS ENTELLA - LUCCHESE Ore 18:00