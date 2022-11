Due daspo, uno di 5 anni, per l'accensione di fumogeni nella curva Sud dello Scida

Daspo per due supporter del Crotone responsabili dell'accensione di fumogeni. I provvedimenti sono stati emanati dalla Questura di Crotone. Gli episodi risalgono all'incontro Crotone-Juve Stabia dello scorso primo ottobre. I due, 22 anni uno e 24 l'altro, si sono resi responsabili, in momenti diversi, dell’accensione di due fumogeni nel settore della curva Sud.

In particolare, al 22enne è stato irrogato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per un anno. Divieto esteso a cinque anni per il 24enne, già destinatario di un analogo provvedimento monitorio, con l’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia per tutta la durata del provvedimento.

Il provvedimento è stato convalidato, per la parte relativa agli obblighi di presentazione, dal Gip del Tribunale di Crotone. Per i medesimi fatti, i due giovani erano già stati deferiti alla Procura della Repubblica dalla Digos, che aveva ricostruito i fatti contestati ed individuato i responsabili.