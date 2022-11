Francesco Modesto nuovo allenatore del Vicenza: risolto il contratto col Crotone

Il rapporto con il Crotone si può ritenere ufficialmente concluso. Francesco Modesto ha trovato una nuova opportunità di lavoro, e da quest'oggi è diventato il nuovo allenatore del Vicenza, formazione che milita nel girone A di Lega Pro. L'ex allenatore del Crotone, protagonista di una stagione fallimentare lo scorso anno con tanto di retrocessione in Lega Pro, era rimasto appiedato ma con ancora un anno di contratto con il club della famiglia Vrenna. L'allenatore crotonese attendeva un'opportunità, ma forse non così presto dopo la deludente avventura sulla panchina della squadra della sua città. Ha accolto la proposta del club veneto, risolvendo la sua posizione contrattuale con il Crotone, che si sarebbe conclusa a giugno 2023, sottoscrivendo un contratto fino allo stesso periodo con la società biancorossa. Vicenza che viaggia a metà classifica con 17 punti e un ritardo di 6 punti dal primo posto, con 5 vittorie, 2 pareggi 5 sconfitte come bilancio complessivo.

"Mi è stata data una grande opportunità.- ha commentato nel corso della conferenza stampa di presentazione a Vicenza -, in una città dove il calcio si respira appena arrivi. In questo stadio ci ho giocato e ho affrontato il Vicenza anche da allenatore. Adesso tocca a me tirare fuori il meglio da questa squadra per raggiungere gli obiettivi che mi sono stati dati".

E dunque il rapporto con il Crotone si chiude qui, dopo una parentesi da giocatore con tanto di promozione in serie nel 2016 e quella decisamente meno fortunata in panchina. Ripartirà da Vicenza, con l'auspicio del tecnico che l'esito sia più brillante.