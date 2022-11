Castello Carlo V, in un mese 1.500 visitatori. A novembre aperto anche di domenica

CROTONE - A novembre il castello Carlo V sarà visitabile non solo martedì giovedì e sabato, ma anche la domenica dalle 9 alle 12. Lo fanno sapere le associazioni Multitracce, Cicloofficina, CTG Kroton e Gak che da circa un mese gestiscono l'apertura della fortezza nell'ambito del progetto "Riavvia il castello".

L'ampliamento dei giorni di apertura è stato deciso sia in base ai numeri di visitatori già registrati, sia per dare la possibilità di poter visitare il castello in giorni festivi. Dalla riapertura del castello, nel solo mese di ottobre i visitatori sono stati 1.500 con una importante presenza di alunni (oltre 150) delle scuole superiori e medie.

"Invitiamo le famiglie crotonesi - si legge in una nota delle associazioni che gestiscono il castello di Crotone - i ragazzi, ma tutti coloro che amano Crotone trascorrere la mattina di domenica tra i vicoli del centro storico per poi arrivare in Piazza Castello e visitare la nostra fortezza".

Le novità di novembre non finiscono qui! Domenica 20 novembre, infatti, ci sarà "Castelab”, un evento dedicato ai bambini all'interno della fortezza. "L’obiettivo - comunicano le quattro associazioni - è quello di offrire ai bambini dai 6 anni in su, un'esperienza formativa sul castello di Carlo V, utilizzando il gioco, così da aumentare la loro attenzione e allo stesso tempo fornendo loro notizie storiche".

Previsti mini tour nel Castello ad hoc per i più piccoli, laboratori artistici per incuriosire e stimolare la curiosità dei bambini; un laboratorio di archeologia durante il quale i bimbi potranno cimentarsi con gli strumenti dell’archeologo seguiti dai volontari. Ci sarà anche un quiz a scelta multipla per rispondere a domande sul Castello e testare attraverso il gioco la loro conoscenza sulla fortezza.

per chi vuole saperne di più c'è la pagina facebook “Castello Carlo V Crotone”