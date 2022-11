Poliambulatorio, ufficializzato il trasferimento a Farina, Sperlì: logistica ottima per operatori e utenti

È stato ufficializzato oggi, 9 novembre, alle ore 13, il trasferimento delle attività specialistiche del poliambulatorio dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone nei locali della struttura ubicata a Farina, lungo via Nazioni Unite. Non proprio una inaugurazione, come era sembrato di capire in un primo momento, dal momento che di fatto il trasloco dallo stabile fatiscente di corso Messina è avvenuto da circa un mese e che i servizi sono già operativi nella nuova sede, ad eccezione di odontoiatria.