Progetto Visit Crotone, riqualificazione urbana con i soldi dei ristori alle città portuali

CROTONE - Saranno utilizzati per 14 interventi di decoro urbano sui percorsi turistici i 610.600 euro ottenuti dal Comune di Crotone come contributo dal ministero delle infrastrutture e della mobilità come di ristoro alle città portuali che hanno subito perdite economiche a causa del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia da covid – 19.

Si tratta di soldi subito spendibili per il Comune di Crotone, per questo scopo, ha ideato il progetto “Visit Crotone” presentato mercoledì presso la Casa della Cultura dal sindaco Vincenzo Voce, dal vicesindaco Sandro Cretella, dall'assessore al turismo Maria Bruni e dall’assessore allo spettacolo Gianni Pitingolo. Il 90% dei fondi destinati verranno utilizzati per operazioni di riqualificazione e decoro urbano del centro cittadino ed in particolare del centro storico così da migliorare l’impatto visivo e l’accoglienza dei turisti e dei cittadini.

Visit Crotone prevede specifici percorsi divisi per caratteristiche comuni: percorso naturalistico- ambientale, percorso nel centro storico, percorso archeologico, percorso delle Chiese e percorso marino. La loro fruizione avverrà attraverso apposita cartellonistica stradale e informativa (spesa 20 mila euro). Lungo questi percorsi verranno effettuati interventi di decoro urbano e manutenzione per una spesa complessiva di circa 200 mila euro. Ad esempio: il potenziamento del verde pubblico (spesa di 50 mila euro prevista con la piantumazione di alberi e la posa di siepi oltre alla manutenzione e l'incremento dei sistemi di irrigazione), la riqualificazione e decoro urbano con l'installazione di panchine, cestini e stalli (50 mila euro), il ripristino delle strade, di marciapiedi, il potenziamento dell'illuminazione pubblica (80 mila euro), il ripristino del Park and Ride (40 mila euro) e di Orto Tellini (40 mila euro), il giardino di via Miscello da Ripe (20 mila euro) e l'attivazione di info point.

Tra le azioni più incisive, il miglioramento estetico di via Vittorio Veneto e di piazza Pitagora che prevede un investimento di 140 mila euro per la realizzazione di un museo a cielo aperto, intervento di superamento delle barriere antiterrorismo e sostituzione con dissuasori automatici, fornitura di sedute, fioriere e altro arredo urbano.

Ci sarà anche la riqualificazione (10 mila euro) per l'area dove è stato realizzato il murales di Rino Gaetano dipinto da Jorit (abbattimento muretto e realizzazione ringhiera in acciaio), e due nuovi grandi opere di Street Artist internazionali sono previste nei quartieri fondo Gesù e Lampanaro (spesa di 45 mila euro). Nel centro storico, per la spesa di 20 mila euro, verranno installate le luminarie con i testi di canzoni ed altri supporti di arredo urbano saranno ulteriori elementi di valorizzazione di una delle aree più importanti della città.

Previsti, per la somma di 40 mila euro, una serie di eventi e spettacoli per la promozione del territorio oltre alla realizzazione di app (30 mila euro) per la promozione e la valorizzazione della città. Le somme residuali, 25.600 euro, saranno utilizzate per l'arredo urbano e le luminarie in occasione delle prossime festività natalizie.

Il vicesindaco Cretella ha spiegato che "i percorsi sono subito attivi ed abbiamo dato mandato ai dirigenti di realizzare gli investimenti, con gare che siano il più veloce possibile, entro il 2023".

Il sindaco Voce, sollecitato sulle condizioni di decoro del centro storico invaso da ingombranti che non sono raccolti, ha ammesso il problema e spiegato che sulla raccolta degli ingombranti c'è stato un vuoto contrattuale ed ora ne stiamo lentamente uscendo fuori. Akrea ha un solo mezzo, vecchio di 35 anni, per il recupero degli ingombranti ma è in corso in queste ora la gara per recuperare i due milioni di fondi regionali per l'acquisto dei mezzi. Noi puntiamo sul decoro urbano e ripristino legalità". Il sindaco ha anche annunciato che nell'ambito del progetto Visit Crotone in piazza Duomo sarà vietata la sosta alle auto: "Il progetto - ha ribadito Voce - è partito dopo l'ordinanza di decoro per i portici".