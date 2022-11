Cirò Marina, torna la 'Festa di San Martino... con il naso all'insù"

CIRO' MARINA - Il 12 e 13 novembre ritorna, dopo il grande successo del 2021, la Festa di San Martino a Cirò Marina, organizzata dall’Amministrazione Comunale e inserita quest’anno nel progetto “Naso all’insù” finanziato dalla Regione Calabria. Una festa con due giorni di promozione turistico culturale volta alla destagionalizzazione turistica. Attività e iniziative legate al Vino di qualità inserite nel circuito mondiale del World Wine Tourism Day. La festa nasce da una collaborazione tra pubblico e privato. Per l’edizione 2022, infatti, offriranno il loro prezioso contributo di idee e organizzativo oltre al Consorzio di Tutela Vini di Cirò e Melissa DOC, l’Associazione Nazionale Città del Vino, la Proloco di Cirò Marina, il Gal Kroton e diverse Associazioni del territorio.

La Festa di San Martino è una ricorrenza che unisce le celebrazioni cristiane alla tradizione contadina legata all’apertura delle botti di vino novello, ma anche ai piaceri della buona tavola e delle tradizioni enogastronomiche.

“Abbiamo voluto dare maggiore forza e contenuti alla Festa, prevedendo non solo le attività che l’hanno resa un successo già negli anni precedenti, introducendo alcune attrazioni e idee che ne esalteranno la eco anche oltre i confini calabresi” ha dichiarato il sindaco Sergio Ferrari. “Una festa per la Città e della Città” ha sottolineato l’Assessore Virginia Marasco, che ha aggiunto “abbiamo colto la grande opportunità offerta dalla Regione Calabria affidandoci a professionisti del settore perché il progetto potesse diventare una vera e propria attività di marketing turistico. Abbiamo coinvolto tutto il mondo imprenditoriale ed associativo locale e siamo fiduciosi di poter ottenere ottimi risultati”. Un’occasione dunque per promuovere il territorio e le proprie peculiarità, ma anche per riuscire ad interessare dei flussi turistici in un periodo di destagionalizzazione.

Si parte sabato 12 novembre, dalle 16, con svariate attività tra cui l’inedito e spettacolare allestimento di una enorme Mongolfiera che si leverà dal Porto per offrire ai passeggeri una emozionante e originale visione dei luoghi tra gli sguardi curiosi del pubblico presente con il “Naso all’Insù”. Si proseguirà con la rievocazione storica di San Martino, parata storica con sbandieratori, Giochi popolari a cura della Pro Loco. Tutto seguito in diretta radiofonica regionale.

Domenica 13 novembre Cirò Marina dalle ore 17:00, in piazza Diaz, ci sarà l’apertura del Villaggio “Festa di San Martino con il Naso all’insù” con stand enogastronomici, degustazioni, artigianato, handmade. Protagonisti indiscusso il Vino Cirò, grazie alla presenza e alla collaborazione con il Consorzio dei Vini Cirò e Melissa DOC. Ci sarà direttamente da Linea Verde il giornalista Beppe Convertini.

La giornata verrà conclusa in musica ed allegria grazie ad un concerto della buona musica etnopopolare, fatta di ricerca e tradizione, con l’incontro artistico di uno dei maggiori esponenti del panorama musicale regionale, Ciccio Nucera, ed uno dei più noti sperimentatori musicali d’Italia, invidiato da ogni dove: Tony Esposito.

Durante la due giorni sarà possibile partecipare a dei veri e propri “Viaggi Immersivi” al Museo Civico ed Archeologico grazie alla collaborazione di Frammenti e Vivavisione.