Statale 106, incidente a Torretta: auto tamponata da camion finisce contro un bar

CRUCOLI TORRETTA - La pericolosità della Statale 106 che attraversa i centri abitati è stata purtroppo ribadita da quanto accaduto poco dopo le 13 del 9 novembre a Torretta di Crucoli. Un autocarro che percorreva la strada in direzione Taranto ha impattato, per cause in corso d'accertamento, una vettura Fiat Stilo station wagon che si trovava in sosta sulla stessa corsia di marcia nei pressi di un bar pasticceria.

L'impatto, avvenuto sulla parte posteriore e laterale del'auto il cui conducente era sceso, ha causato una carambola ed il mezzo è finito contro la 'pagoda' del bar che, per fortuna, in quel momento era vuoto. Ingenti i danni all'attività commerciale. Nonostante la violenza dello scontro non ci sono stati feriti. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Cirò Marina per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autista dell'autocarro è risultato negativo al test alcolemico.