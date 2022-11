Il Comune destina 100 mila euro per distribuire generi alimentari alle famiglie indigenti

Centomila euro destinati all’acquisto e successiva distribuzione di derrate alimentari e generi di prima necessità per dare un concreto aiuto a famiglie in stato di bisogno

L’amministrazione, in prossimità delle festività natalizie, è vicina a chi ha maggiormente necessità e, al riguardo, dopo aver pubblicato l’avviso destinato alle associazioni del Terzo Settore ha proceduto all’individuazione di quelle che parteciperanno all’iniziativa e provvederanno all’acquisto e alla distribuzione delle derrate alimentari.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi

Nello specifico sono la società cooperativa Kroton Community onlus e l’associazione Sabir.

I 100.000 euro che l’amministrazione mette a disposizione saranno, a cura delle associazioni che hanno dato la loro disponibilità, utilizzati per l’acquisto e distribuzione di generi di prima necessità a beneficio di nuclei familiari in particolare stato di indigenza.

“Diamo una risposte immediate e concrete a bisogni primari, soprattutto nell’imminenza delle festività natalizie. Abbiamo messo in campo questo strumento che, attraverso la collaborazione delle associazioni che hanno aderito, potrà dare un momento di serenità a famiglie che vivono in condizioni disagiate” dichiara l’assessore Pollinzi.