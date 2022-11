Stretta sui luoghi della movida crotonese, sanzionati cinque locali del centro storico

Occupazione abusiva di suolo pubblico, dipendente al nero. Nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti comunali in materia di commercio, la Squadra amministrativa della Questura di Crotone ha sanzionato cinque locali del centro storico autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande.

Per quattro dei cinque locali, gli agenti hanno constatato l’occupazione senza autorizzazione di porzioni di suolo pubblico antistante l’attività mediante la posa di tavoli e sedie. Il titolare del quinto esercizio è stato invece sanzionato in quanto un dipendente non risultava regolarmente assunto. Per tutti sono scattate sanzioni pecuniarie.

I controlli sulle attività commerciali, informa la Questura, proseguiranno, con particolare attenzione ai luoghi della movida che in questo periodo interessa vicoli e piazze della parte vecchia della città, dove nelle ore serali e nei fine settimana si registra una considerevole concentrazione di persone.