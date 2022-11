Daspo di 5 anni al tifoso crotonese che ha mostrato le terga al pubblico durante il derby

Dopo il Daspo di 10 anni inflitto al tifoso crotonese che ha ferito un ispettore di Polizia al termine della gara Catanzaro-Crotone del 6 novembre scorso, il questore di Catanzaro ha emesso un nuovo provvedimento di divieto nei confronti dell'uomo che, dal settore occupato dai tifosi ospiti ha mostrato le terga nude al pubblico presente in tribuna.

Il Daspo è stato emesso a carico di M.G. 48 anni, deferito anche in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per atti osceni. Il provvedimento vieta al'uomo di poter assistere alle gare di calcio, in Italia ed in Europa, dalla serie A alle categorie giovanili, comprese le amichevoli, nonché dalla Nazionale Italiana di calcio e dalla Nazionale Under 21.