Giorni della ricerca, sabato 12 in 1800 piazza si possono comprare i Cioccolatini dell'Airc

Sabato 12 novembre i volontari di Fondazione AIRC tornano nelle piazze delle nostre città con i Cioccolatini della Ricerca. Scegliendo una o più confezioni di Cioccolatini AIRC facciamo oggi un gesto concreto per cambiare il domani e arrivare insieme a costruire un futuro sempre più libero dal cancro.

L'iniziativa fa parte dei Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC che si svolgonmo dal 6 al 16 novembre, una campagna che da oltre venticinque anni informa sui progressi della scienza e invita i cittadini a donare per costruire un futuro libero dal cancro. Un’iniziativa capace di raccogliere negli anni oltre 131 milioni di euro grazie alla generosità di moltissimi sostenitori.

Questa campagna è il motore di una vera e propria mobilitazione collettiva per cambiare tutti insieme il domani, accelerando il lavoro dei ricercatori impegnati a sviluppare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per tutti i pazienti.

Il cancro oggi è ancora un’emergenza: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno, e sono state stimate 181.330 morti. AIRC è la risposta per circa 5.000 ricercatori cui, nel solo 2022, ha destinato oltre 136 milioni di euro. Anche grazie a questo straordinario impegno, frutto delle donazioni dei sostenitori, il nostro Paese si mantiene al vertice in Europa per numero di guarigioni: oggi 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 36% rispetto a soli dieci anni fa. E in molti casi i pazienti sono tornati ad avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato. (Fonte: I numeri del cancro in Italia, 2021 a cura di AIRTUM, AIOM, Siapec e Passi).

Per questo serve l'aiuto di tutti per favorire la ricerca. Airc lo farà con i Cioccolatini della Ricerca che sono buoni due volte: perché il cioccolato fondente, in modica quantità, può portare benefici per la nostra salute, e perché sostengono il lavoro di 5mila ricercatori impegnati a trovare le giuste cure per tutti i pazienti!

I volontari AIRC, al fianco dei diciassette Comitati Regionali della Fondazione, sabato 12 novembre distribuiranno i Cioccolatini della Ricerca in 1.800 piazze a fronte di una donazione di 10 euro con una Guida che contiene un approfondimento sulle cure per alcuni tipi di tumore e con quattro ricette a tema cioccolato firmate da Damiano Carrara, Michela Coppa, Chiara Maci e Benedetta Parodi. I Cioccolatini sono disponibili per un periodo più ampio anche online su Amazon.it dal primo novembre e a partire dal 7 novembre in 1.400 filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC. Possiamo ordinarli ora anche su AIRC.IT per riceverli direttamente a casa o per fare una dolce sorpresa a distanza.



Scopri la piazza più vicina con I Cioccolatini della Ricerca su airc.it