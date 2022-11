Trasporto scolastico, comitato Tufolo-Farina contesta l'assessore Via

"Chi doveva dare risposte alle famiglie per garantire il servizio scuolabus non riesce ad avere contezza del disagio che sta arrecando ad interi nuclei familiari, visto ché, in nessun modo, tante di queste famiglie riescono ad accompagnare i propri figli a scuola". Lo scrive il Comitato di quartiere Tufolo Farina in una nota nella quale riprende alcune dichiarazioni rilasciate dall’assessore Rachele Via a “Il Crotonese” (pubblicate sull'edizione di martedì 8 novembre).

Secondo il Comitato l'assessore, "ancor prima della conclusione del periodo previsto per il bando, che sarebbe il 14 novembre, si lascia sfuggire conclusioni molto discutibili. Infatti, mentre la brava giornalista ha il sospetto che la gara possa andare deserta, per come riportato nell’articolo, l’assessore dichiara: La verità, è che dobbiamo guardare in prospettiva ad una razionalizzazione del servizio per poterlo garantire, perché, così com’è strutturato il Comune non può sostenerlo".

Queste perole dell'assessore fanno nascere una serie di interrogativi al comitato: "Se non eravate in grado di garantire il servizio, per come da Ella asserito, era necessario chiedere il pagamento anticipato di una mensilità alle famiglie?". Il Comitato ritiene "gravi" altre parole dell'assessore nella quale dice: “da due anni chiedo a gran voce una razionalizzazione magari attraverso un tecnico capace di ridisegnare il servizio per abbattere i costi”. "Con questa dichiarazione, sosterrebbe che non abbiamo in comune un tecnico capace di fare una vera razionalizzazione del servizio, quindi, come dire, nel frattempo navighiamo a vista come viene viene! Assurdo".

Contestata poi la dichiarazione nella quale l'assessore dice: “per abbattere i costi servirebbe una copertura finanziaria tale da poter proporre un bando triennale, appetibile anche per aziende esterne e forti”. Per il comitato sono parole "veramente poco edificanti ma soprattutto mortificanti per tutte le maestranze che per anni hanno fatto sacrifici per rendere al meglio un servizio, per conto del Comune, con tanto di professionalità riconosciuta da genitori e dirigenti scolastici. Sarebbe opportuno, in riferimento alla succitata dichiarazione, che l’assessore spiegasse meglio cosa intende per ”appetibile anche per aziende esterne e forti”. È Inutile girarci troppo intorno, siamo difronte ad un accanimento non tanto verso gli operatori del settore, che se valuteranno non congruo un bando faranno le dovute scelte, ma, verso la fascia più vulnerabile della società che sono i bambini di” periferia".

"È proprio questa - conclude il comitato Tufolo.Farina - la nota dolente che più ci preoccupa. Periferia! Quanto ci pesa dover utilizzare questo termine, e quanto è difficile spiegare che essere bambini di periferia non è un handicap. Forse! Dopo la manifestazione dello scorso anno, avevamo creduto, sperato e persino augurato che quest’anno non accadesse la stessa cosa, ed invece, nostro malgrado, prendiamo atto che c’eravamo sbagliati. Ed allora, cara assessore, faccia un gesto di umiltà, di generosità, un atto d’amore verso questi bambini di cui Ella non riesce a garantire un “futuro scolastico sereno”, si metta da parte, e lasci spazio a persone che avrebbero quantomeno conoscenza e consapevolezza della situazione critica che i nostri bambini stanno vivendo tutti i giorni, sarebbe questo suo gesto, un atto di coraggio che meriterebbe un applauso da parte di tutti".