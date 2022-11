Truffa dei farmaci ai danni del servizio sanitario, quattro arresti in Calabria

I carabinieri del Nas di Cosenza e del Gruppo Tutela Salute di Napoli, con l’ausilio dei militari dei Comandi provinciali di Cosenza e Crotone, hanno eseguito 19 misure cautelari nei confronti di medici e farmacisti, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Castrovillari. L'accusa, a vario titolo, per i destinatari dei provvedimenti, è associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Ssn. In carcere sono finiti due informatori farmaceutici e un medico di medicina generale. La moglie del medico è stata posta ai domiciliari. Per gli altri 15 indagati, tra i quali farmacisti della zona di Corigliano Rossano, applicata la misura interdittiva della professione.

I provvedimenti sono stati emessi dal Gip su richiesta della Procura. In corso numerose perquisizioni in abitazioni, ambulatori medici e farmacie ubicate nelle province di Cosenza e Crotone con il sequestro preventivo di beni.

Le indagini sono state condotte dai militari attraverso intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche e servizi di controllo e pedinamento che hanno permesso di ipotizzare l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni del Servizio sanitario nazionale, compiuta mediante la redazione di false ricette mediche relative a costose specialità medicinali, non collegate ad alcuna necessità terapeutica di ignari pazienti, a cui sarebbero state prescritte al solo scopo di percepire il relativo profitto grazie al totale rimborso delle spese da parte del Servizio sanitario nazionale.

Le centinaia di confezioni di farmaci, ormai privi della “fustella” e quindi non più regolarmente commercializzabili, sarebbero state smaltite gettandole in scarpate, nei wc o tra i rifiuti indifferenziati. E' quanto emerso dall'indagine dei Nas che ha scoperto una presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale.

"Si ha ragione di ritenere infatti - è detto in una nota stampa della Procura di Castrovillari - che, quando si trattava di polveri, liquidi o compresse di piccole dimensioni, i titolari delle farmacie si sarebbero disfatti dei medicinali gettandoli in scarpate o nei wc delle farmacie. Nella maggior parte dei casi invece, sarebbe stato il medico prescrittore, in prima persona o per il tramite dell’informatore farmaceutico, a gettarli tra i rifiuti indifferenziati".