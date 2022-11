"Naso all'insù", a Cirò Marina inizia la due giorni della festa di San Martino

CIRO' MARINA - Ci saranno anche Beppe Convertini, Tony Esposito e Ciccio Nucera tra le tante sorprese che l’Amministrazione Comunale di Cirò Marina sta preparando per l’evento “Naso all’insù” e, in particolare, per la Festa di San Martino del 12 e 13 novembre prossimi.

Domenica 13 novembre arriverà Beppe Convertini, direttamente da Linea Verde su Rai1 e grande protagonista di tutti i programmi di grande popolarità della tv italiana, volto noto e amato dal grande pubblico che ha legato la sua immagine in questi ultimi anni alle bellezze e all’enogastronomia di qualità in giro per l’Italia. Tra stand gastronomici, artigianato e la proposta artistica e culturale Beppe si farà trasportare in viaggio tra le eccellenze del nostro territorio e specialmente dei nostri vini locali.