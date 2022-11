Protesta del personale infermieristico Asp, in settimana incontro con Occhiuto

CROTONE - Nella prossima settimana, il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto, anche in qualità di commissario della sanità calabrese, sarà nella sede della Provincia a Crotone per incontrare una delegazione sindacale dei lavoratori dell'Asp che giovedì hanno proclamato lo stato di agitazione per le condizioni in cui sono costretti ad operare a causa della carenza di personale (vedi il Crotonese di venerdì 11 novembre). All'incontro prenderanno parte il Prefetto, il Sindaco di Crotone ed il Commissario dell'ASP.

Lo annuncia il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari che - come ormai noto - ha ricevuto da Occhiuto l'investitura di consigliere regionale aggiunto del territorio.

“Intendo esprimere vicinanza e sostegno ai dipendenti dell'ASP di Crotone – ha spiegato Ferrari – che in queste ore hanno proclamato uno stato di agitazione e denunciato la grave situazione in cui sono costretti a lavorare. Non appena ho ricevuto la comunicazione dello stato di agitazione, ho avviato immediatamente le interlocuzioni con il Governatore della Calabria nonché Commissario ad acta per la Sanità, informando il Sig. Prefetto, il Sindaco di Crotone ed il Commissario dell'ASP".

"Nel corso dell'incontro - conclude Ferrari - si analizzerà la grave situazione denunciata dal personale dell’Asp di Crotone che hanno il diritto di lavorare in un’ambiente idoneo con il relativo personale il quale, per garantire prestazioni di qualità rispondenti ai bisogni dei cittadini in questo delicato settore, deve poter lavorare in condizioni di sicurezza e serenità"