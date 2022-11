Contro l'Andria out Kargbo, Cuomo e Calapai: tre possibili soluzioni per Lerda

Lerda in tribuna per tre giornate. In attesa del ricorsl. ma soprattutto senza Kargbo, Calapai e Cuomo, oltre al lungodegente Carraro e Schirò. Insomma, qualche problema di formazione in vista dell'appuntamento contro l'Andria, che però il tecnico minimizza confidando nella profondità di una rosa che permette di sopperire anche a queste assenze.

Il difensore, che aveva scontato la giornata di squalifica, è costretto a fermarsi per un risentimento muscolare che andrà valutato nei prossimi giorni. Fuori anche Calapai, alle prese con una otite che lo tiene fuori dalla sfida contro la Fidelis. Fuori anche Kargbo, uscito anzitempo nel derby contro il Catanzaro per un problema all'adduttore ancora da smaltire.

Indifesa sarà ancora Bove ad operare accanto a Golemic, mentre Mogos potrebbe traslocare a destra liberando la fascia sinistra per Giron. Valida anche l'opzione Crialese. Per la sostituzione di Kargbo tre possibili soluzioni: Tribuzzi più 'alto' con Vitale in mezzo al campo, oppure Panico e Rojas altre opzioni prese in considerazione da Lerda.