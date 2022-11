Giornata diocesana della gioventù, appuntamento domenica 20 al santuario di Isola Capo Rizzuto

La giornata si aprirà con un grande momento di preghiera seguito da un Grande Gioco. Dopo la pausa pranzo delle 13, musica e balli, e prima della messa presieduta dal vescovo Angelo Panzetta, saranno dispensate le prime informazioni sulla Giornata mondiale dei giovani in programma il prossimo agosto a Lisbona. Nel corso della messa sarà conferito il ministero del lettorato al seminarista Giuseppe Bentivoglio.

"Maria si alzò e andò di fretta" è il tema al centro del raduno, in portoghese Maria levantou-se e partiu apressadamente. "Non ci resta che 'alzarci e andare in fretta' a dare la nostra adesione per poter partecipare a questo straordinario appuntamento" esorta il Servizio diocesano della pastorale giovanile. "Nel vostro zaino portatevi tanta allegria, voglia di stare insieme, di mettersi in gioco, di creare relazioni e il pranzo a sacco".