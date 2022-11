Comune, via libera ai ristori per i danni dell'alluvione del 20 e 21 novembre 2020

Via libera ai ristori per i danni del nubifragio di due anni fa. Con nota del 10 novembre scorso, informa il Comune di Crotone, il dipartimento di Protezione civile della Regione Calabria "ha trasmesso l’ordinanza con la quale vengono concessi i contributi per i danni subiti ai soggetti privati, oltre che per le attività economiche, a seguito dei danni alluvionali del 20 e 21 novembre 2020".

"Per quanto attiene i soggetti privati beneficiari - aggiunge l'ente - è prevista la concessione di contributi sino all’80% dei costi contenuti nel caso di prima casa e del 50% nel caso di seconda casa. Per quanto attiene questa fase è richiesto dalla Regione ai soggetti privati beneficiari di presentare entro il 1 dicembre 2022 al protocollo del Comune la documentazione allegata al link https://www.trasparentecrotone.asmenet.it/index.php?action=index&p=10293".

Il Comune precisa che "la presente comunicazione non riguarda la riapertura dei termini per la presentazione di eventuali ulteriori istanze di contributo"!.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento, dott.ssa Vanessa Taverna, tel. 0962 921234, email tavernavanessa@comune.crotone.it.

