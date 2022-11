Viabilità, cede la strada provinciale per Papanice. Denuncia del consigliere Pedace

Stanno cedendo alcuni tratti della strada provinciale 52 che da Crotone conduce alla frazione Papanice. A denunciarlo è il consigliere comunale di Consenso Enrico Pedace che ha inviato una nota al presidente della Regione Calabria, al Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità della stessa Regione e la presidente della Provincia di Crotone.

Il consigliere Pedace informa che "all’altezza dell’ingresso per accedere alle vasche di laminazione, i cui lavori sono stati eseguiti da poco tempo, il manto stradale sta subendo un abbassamento con evidenti lesioni dell’asfalto, creando un vero e proprio cedimento della sede stradale, producendo seri problemi alla circolazione, specie per chi la percorre nel senso di marcia in direzione del capoluogo. La situazione crea serie preoccupazione anche in vista delle piogge legate al periodo invernale, con il rischio che la stessa possa franare e restare senza sede stradale".

Pedace pertanto "chiede di intervenire, nel più breve tempo possibile, al fine di evitare ulteriori disagi alla circolazione degli utenti, che giornalmente la utilizzano in maniera continua per le normali attività quotidiane".