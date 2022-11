Crotone-Fidelis Andria 2-1 (la fotogallery)

CROTONE 2

FIDELIS ANDRIA 1

MARCATORI: 13’pt Bolsius (A), 12’st Pannitteri (C), 29’st rig. Gomez (C)

CROTONE: Dini; Mogos, Golemic, Bove, Crialese (1’st Giron); Vitale, Petriccione, Tribuzzi (32’pt Tumminello); Chiricò, Gomez (32’st Awua), Panico (6’st Pannitteri). A disp. : Branduani, Gattuso, Giannotti, Papini, Bernardotto, Rojas. All. Nardecchia (Lerda squalificato)

FIDELIS ANDRIA: Vandelli; Ciotti, Dalmazzi, Milillo (32’st Graziano), Mariani (30’st Djibril); Paolini (30’st Hadziosmanovic), Arrigoni, Candellori; Urso; Bolsius (19’st Orfei), Pavone (19’st Sipos). A disp.: Zamarion, Delvino, Pinelli, Zenelaj, Alba, Mercurio, Persichini. All. Doudou

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia



AMMONITI: Tribuzzi (C), Panico (C), Vitale (C), Chiricò (C), Candellori (A), Orfei (A)

SPETTATORI: 4.265