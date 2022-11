BPER Banca, raccolta fondi contro la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, BPER Banca istituisce la raccolta fondi "Insieme per le Donne" a favore del “Fondo Autonomia” progettato dall'associazione D.i.Re - Donne in rete contro la violenza, la rete nazionale che si compone di 82 organizzazioni in tutta Italia, che gestiscono più di 100 Centri antiviolenza e 60 Case rifugio, affiancando oltre 20.000 donne ogni anno.

“Insieme per le donne” è rivolto in particolare a coloro che hanno intrapreso il percorso di uscita dalla violenza, ma che non hanno a loro disposizione risorse economiche sufficienti per una vera autonomia economica e abitativa.

Attraverso “Insieme per le donne”, BPER Banca contribuisce al “Fondo Autonomia” di D.i.Re con un sostegno concreto: per ogni elargizione ricevuta entro il 25 novembre, BPER replicherà la donazione, raddoppiando così l’intera somma raccolta, fino a un massimo di 100.000 euro.

“Attraverso la partecipazione a questa iniziativa, BPER Banca intende promuovere il suo impegno in favore della parità di genere, dell’inclusività e del contrasto alle disuguaglianze sociali – ha dichiarato la Presidente di BPER Banca Flavia Mazzarella -. La centralità delle questioni relative al superamento delle disparità, di cui sono parte integrante le misure rivolte alla lotta contro la violenza sulle donne, è stata ribadita anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Siamo convinti che questa raccolta fondi potrà contare su un’ampia adesione e sia di aiuto concreto alle donne che combattono contro la violenza”.