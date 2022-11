Dal primo dicembre si torna a pagare il parcheggio, infopoint a via Tedeschi

Il primo dicembre entra in funzione il nuovo servizio parcheggi in città. "Crotone informa una nota del Comune - mette in campo un vero progetto di Smart City finalizzato a favorire la viabilità ma anche a consentire agli utenti delle strisce blu ad ottenere nei mesi successivi importanti vantaggi in termini di risparmio".

Oltre che con le tradizionali monete e carte di credito, si potrà pagherà con Park&Pay, un'app che consente di pagare la sosta comodamente con il proprio smartphone, e un portale web per sottoscrivere ed acquistare l'abbonamento in totale autonomia, riducendo spostamenti ed inutili perdite di tempo.

"Per la realizzazione della Smart City - ricorda la nota - il Comune di Crotone ha scelto Park It, azienda leader in Italia da oltre 30 anni e presente sul territorio nazionale con oltre 450 progetti, aggiudicataria del nuovo servizio, risultata la migliore per il progetto tecnologico proposto".

Il 21 novembre è in programma l’apertura di un infopoint nella sede di via Tedeschi 7, dal lunedì al sabato, a cui fare riferimento per tutte le informazioni relative al nuovo servizio di sosta regolamentata, numero di telefono 345.6786593. Inoltre è disponibile l'indirizzo di posta elettronica park.crotone@parkit.it ed il portale per gli abbonamenti https://abbonati.movesmarter.it/, attivo dal prossimo 21 novembre.