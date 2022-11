Omicidio Parretta, il 16 la Cassazione discute il ricorso di Gerace

CROTONE - Si svolgerà mercoledì 16 novembre l'udienza in Cassazione per l'omicidio di Giuseppe Parretta avvenuto il 13 gennaio del 2018. La Suprema Corte discuterà il ricorso dell'imputato, Salvatore Gerace, condannato all'ergastolo nei primi due gradi di giudizio. E' stato lui a sparare ed uccidere il 18enne

Alla vigilia dell'udienza, Benedetta Parretta, sorella di Giuseppe e testimone oculare del suo omicidio, ha scritto una lettera nella quale si racconta il dolore per quello che la sua famiglia ha subito e si chiede giustizia. Questa mattina ai cancelli del liceo artistico, scuola che era frequentata da Giuseppe, è stato affisso uno striscione che chiede giustizia per il 18enne.

Di seguito il testo della lettera di Benedetta Parretta.

"Viaggiamo verso Roma con mia madre e mio fratello per chiedere ancora una volta giustizia in Cassazione per l’omicidio di mio fratello, una mano armata dalla criminalità organizzata per distruggere non una vita ma quella di cinque persone, l’unica colpa per mia madre aver collaborato con la legalità e aver salvato gratuitamente tantissime vite che avrebbe dovuto salvare lo Stato.

Fin da bambina ho sempre seguito mia madre nei suoi percorsi e nelle battaglie contro ogni tipo di violenza e di soprusi, dopo la morte di mio fratello mi sono trovata catapultata nel mondo degli adulti insieme a mio fratello Paolo, avevamo 16 e 12 anni, due minori a cui è stata regalata gratuitamente una scena di violenza vera e propria.

Dopo quasi 5 anni sento ancora il freddo sulla mia pelle di quelle aule di tribunale dove la giustizia ha permesso al nostro carnefice di calunniare me e mia madre e buttare fango sulle nostre vite e denigrare la figura di mio fratello. È vero, siamo riusciti ad ottenere per ben due volte l’ergastolo, instancabili e grazie anche alla bravura dell’avvocato Emanuele Procopio.

Per il forte stress a due anni dall’omicidio mia madre ha avuto un ictus ischemico cerebrale con emiparesi destra, ma lei non si è mai arresa, io però sono dovuta diventare una mamma per mio fratello, che per tre anni si è chiuso in se stesso e rifiutava di parlare di Giuseppe, e per mia madre che purtroppo non riusciva a fare nulla da sola. All’improvviso con tutto il mio dolore sono dovuta diventare la madre di entrambi.

Il 2020 ed il 2021 sono stati anni duri soprattutto perché ho dovuto affrontare durante il processo di secondo grado le aule e il carnefice di mio fratello sempre davanti gli occhi da sola, sostenuta dal mio avvocato.

Di questa esperienza mi porto l’amarezza e la consapevolezza che le vittime di reato sono sole e che le istituzioni non esistono, e che non è vero che i minori che subiscono violenza hanno un supporto, sono solo chiacchiere.

Ho intrapreso da due anni ormai il percorso di giornalista proprio per gridare al mondo intero che le vittime sono sole, senza diritti.

Ho scelto non la strada della vendetta, ma la strada della legalità.

Voglio giustizia per mio fratello Giuseppe, per mia madre, per mio fratello Paolo e per tutte le vittime di reato. Urlerò forte a Roma tanto forte da spaccare i muri e andrò avanti fino ad arrivare alla Corte Suprema di Strasburgo per chiedere il riconoscimento di mio fratello che si è sacrificato per noi, un nuovo modello di uomo da imitare"