Omicidio Giuseppe Parretta, Cassazione conferma condanna ad ergastolo per Gerace

Diventa così definitiva la sentenza per un fatto di sangue che sconvolse la città di Crotone. Come è stato ricostruito nel corso del processo, Gerace, pluripregiudicato, era ossessionato dall’idea che Giuseppe Parretta lo spiasse per riferirne poi a fantomatici individui che avrebbero voluto assassinarlo. Per questo il 13 gennaio del 2018, dopo aver visto dalla sua abitazione arrivare il giovane alla guida di una moto, pensando che il mezzo fosse stato acquistato con i soldi che Giuseppe aveva ricevuto per averlo spiato, Gerace è entrato nella sede dell'associazione Libere Donne presieduta da Caterina Villirillo, madre del ragazzo ed ha sparato contro Giuseppe Parretta prima ferendolo e poi finendolo con un colpo al cuore da distanza ravvicinata.