Fondi per il turismo crocieristico, Alfa 21 "ringrazia" l'amministrazione Voce per la scarsa considerazione

Alfa 21, la società che si occupa di crocieristica, esprime soddisfazione per l’erogazione di 610.000 euro al comune di Crotone da parte del ministero per le infrastrutture, destinati a compensare i mancati ricavi per la città determinati dal blocco del turismo crocieristico nel 2020 a causa dalla pandemia. Ma non nasconde il suo disappunto per non essere stata coinvolta nel piano d'interventi elaborato dall'Ente per migliorare l’accoglienza dei turisti puntando soprattutto alla riqualificazione dei luoghi oggetto dei percorsi di visita.