Vigili del fuoco salvano pecora rimasta bloccata nel fango di un canale

CROTONE - Alla fine fa avvicinare i suoi salvatori e quasi li ringrazia mettendosi in posa per una foto e per ricevere una carezza. A meritare la particolare ricompensa sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che giovedì pomeriggio hanno tratto in salvo una pecora caduta in un canale di contenimento acqua in una strada sterrata nella periferia di Crotone alla fine di via Nazioni Unite.